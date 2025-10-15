ТСН у соціальних мережах

Київ
32
1 хв

У Києві відновлюють електро- та водопостачання на правому березі після аварії

Енергетики ліквідували пошкодження, а комунальники поступово відновлюють постачання світла й води споживачам правобережної частини столиці.

Олена Кузьмич
Блекаут

Блекаут / © ТСН.ua

У Києві завершено основні аварійні роботи після пошкодження в енергосистемі міста. Як повідомили в КМДА, фахівці вже відновлюють електропостачання споживачам правого берега столиці.

Унаслідок аварійної ситуації раніше довелося знизити тиск у системі водопостачання до мінімуму, щоб стабілізувати роботу мережі. Наразі «Київводоканал» нормалізує тиск, і повноцінне водопостачання обіцяють відновити протягом найближчих 2–3 годин.

Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути нормальне електро- та водопостачання мешканцям столиці.

Нагадаємо, що ввечері, 14 жовтня, у трьох районах Києва знову зникло світло. Також правий берег Києва залишився з мінімальним тиском води.

Сьогодні також Віталій Кличко закликав киян готуватися до важкої зими і готувати запаси води, харчів та зимового теплого одягу.

