У Києві відновлюють електро- та водопостачання на правому березі після аварії
Енергетики ліквідували пошкодження, а комунальники поступово відновлюють постачання світла й води споживачам правобережної частини столиці.
У Києві завершено основні аварійні роботи після пошкодження в енергосистемі міста. Як повідомили в КМДА, фахівці вже відновлюють електропостачання споживачам правого берега столиці.
Унаслідок аварійної ситуації раніше довелося знизити тиск у системі водопостачання до мінімуму, щоб стабілізувати роботу мережі. Наразі «Київводоканал» нормалізує тиск, і повноцінне водопостачання обіцяють відновити протягом найближчих 2–3 годин.
Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути нормальне електро- та водопостачання мешканцям столиці.
Нагадаємо, що ввечері, 14 жовтня, у трьох районах Києва знову зникло світло. Також правий берег Києва залишився з мінімальним тиском води.
Сьогодні також Віталій Кличко закликав киян готуватися до важкої зими і готувати запаси води, харчів та зимового теплого одягу.