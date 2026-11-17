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У Києві відкрили рух Південним мостом, але є важливе обмеження: що змінилося
У Києві частково відновили рух Південним мостом у напрямку правого берега.
У Києві відкрили проїзд Південним мостом з лівого берега на правий для авто та громадського транспорту.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його інформацією, дозвіл на тимчасовий запуск автомобільного проїзду з лівого на правий берег надали фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» після обстеження конструкцій споруди.
Проїзд організували з регульованим інтервалом та ваговими обмеженнями. Скористатися переправою можуть автомобілі масою до 10 тонн включно та громадський транспорт загальною масою до 18 тонн.
«Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту», — зазначив Кличко.
Зараз фахівці перевіряють стан пошкоджених конструкцій і розраховують, яке навантаження вони можуть витримати. Водночас працівники «Київавтошляхмосту» продовжують розбирати наслідки обстрілу та ремонтувати міст.
Південний міст у Києві — останні новини
Нагадаємо, раніше у Києві через пошкодження внаслідок нічної російської атаки закрили Північний та Південний мости. Водночас інші переправи продовжують працювати.
Також раніше у Києві через тимчасове перекриття Північного та Південного мостів виник транспортний колапс і масштабні затори, особливо поблизу мосту Патона.