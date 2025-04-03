У Києві відкоригували маршрути "зеленої хвилі": з якою швидкістю треба їздити

Зелене світло / © Unsplash

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У Києві відкоригували маршрути «зеленої хвилі» — тепер, щоб не потрапляти на червоне світло світлофора, водіям треба рухатись зі швидкістю 40-50 км/год.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив начальник «Центру організації дорожнього руху» Дмитро Якубовський.

«Зелена хвиля — це народне поняття. Це режим почергового ввімкнення зеленого сигналу світлофора на певному маршруті», — пояснив він.

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Таким чином, коли водій рухається з дотриманням рекомендованої швидкості 40-50 км за годину, то на певному маршруті він буде проїжджати всі світлофори на «зелений».

Якубовський зазначив, що така схема працює лише для приватних авто, оскільки рух громадського транспорту складно прорахувати.

Нагадаємо, раніше «зелену хвилю» впровадили на близько півсотні столичних вулиць.

Нагадаємо, від 1 травня 2025 року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів згідно з новими стандартами.