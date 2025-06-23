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- Київ
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У Києві від серцевого нападу помер відомий доброволець із Грузії
Підполковник Вано Надірадзе воював на боці ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
У Києві від серцевого нападу помер доброволець з Грузії підполковник Вано Надірадзе, який воював проти росіян у ЗСУ.
Про це пише «Эхо Кавказа».
«Помер грузинський боєць, віцеполковник Вано Надірадзе — керівник грузинської групи у складі сил спеціальних операцій України», — зазначається у публікації.
За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.
Видання нагадує, що Надірадзе воював на боці ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував користувачів соцмереж про хід війни.
Нагадаємо, у Здолбунові на Рівненщині помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня звільнили з російського полону в межах масштабного обміну «1000 на 1000».