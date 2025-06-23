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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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229
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1 хв

У Києві від серцевого нападу помер відомий доброволець із Грузії

Підполковник Вано Надірадзе воював на боці ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Грузинський доброволець, підполковник Вано Надірадзе

Грузинський доброволець, підполковник Вано Надірадзе / © скриншот з відео

У Києві від серцевого нападу помер доброволець з Грузії підполковник Вано Надірадзе, який воював проти росіян у ЗСУ.

Про це пише «Эхо Кавказа».

«Помер грузинський боєць, віцеполковник Вано Надірадзе — керівник грузинської групи у складі сил спеціальних операцій України», — зазначається у публікації.

За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Видання нагадує, що Надірадзе воював на боці ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Він регулярно повідомляв про успіхи української армії та інформував користувачів соцмереж про хід війни.

Нагадаємо, у Здолбунові на Рівненщині помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня звільнили з російського полону в межах масштабного обміну «1000 на 1000».

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