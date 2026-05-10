У Києві величезний "потоп" біля Індустріального мосту: автомобілі "плавають" по вулиці (відео)

У Києві біля Індустріального мосту стався прорив трубопроводу, через що вулицю Вадима Гетьмана затопило водою. Очевидці публікують відео, де автомобілі фактично «пливуть» дорогою.

Анастасія Грубрина
Потоп біля Індустріального мосту

Потоп біля Індустріального мосту

У Києві трапився потоп на вулиці Вадима Гетьмана. Біля столичного Індустріального мосту, що на перетині Солом’янського та Святошинського районів, трапився черговий прорив трубопроводу. Дорогу затопило водою.

Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці.

У Києві затопило вулицю Вадима Гетьмана: проїзд вулицею ускладнений

На Індустріальному мосту трапився прорив трубопроводу.

Очевидці повідомляють, що машини «пливуть» дорогою.

Водіям краще оминути вулицю Вадима Гетьмана іншим шляхом.

Наразі офіційної інформації від КМДА чи інших установ немає.

Погода в Україні 11 травня

Нагадаємо, що найближчого тижня Україна перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому переважатиме дощова погода, місцями з грозами.

У понеділок, 11 травня, опади найбільш імовірні у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Запоріжжі та Закарпатті. На решті території суттєвих опадів не передбачається.

Температура повітря в країні буде неоднорідною: від +17 до +24 градусів, а в Києві очікується близько +18 +19 градусів.

Помітне потепління синоптики прогнозують лише з 18–19 травня. Попри дощовий прогноз, 11 травня в більшості областей (крім Криму, Волині та Закарпаття) зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

