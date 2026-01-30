ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

У Києві вдарить сильний мороз: прогноз погоди на 31 січня

У столиці січень завершиться холодною погодою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ / © pixabay.com

У суботу, 31 січня, у Києві значно похолодає. Морози суттєво посиляться і вночі, і вдень. Опадів не очікується.

Про це стало відомо з повідомлення Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, але на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° морозу, а вдень — 10-12° морозу. У Київській області температура повітря вночі опуститься до 12-17° морозу, а вдень — до 9-14° морозу.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні 31 січня. Новий потужний антициклон із півночі витіснятиме вологі циклонічні залишки з території країни. Сніг та мокрий сніг очікується у центрі (окрім Вінниччини), на півдні та на сході, а на південному сході будуть переважно дощі.

Зауважимо, через сильні морози, які очікують протягом 1–3 лютого, в Україні оголошено червоний рівень небезпеки. Місцями температура повітря опуститься до 30° морозу. Оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie