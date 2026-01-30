У Києві вдарить сильний мороз: прогноз погоди на 31 січня

Київ / © pixabay.com

У суботу, 31 січня, у Києві значно похолодає. Морози суттєво посиляться і вночі, і вдень. Опадів не очікується.

Про це стало відомо з повідомлення Укргідрометцентру.

Протягом дня у столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, але на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15° морозу, а вдень — 10-12° морозу. У Київській області температура повітря вночі опуститься до 12-17° морозу, а вдень — до 9-14° морозу.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні 31 січня. Новий потужний антициклон із півночі витіснятиме вологі циклонічні залишки з території країни. Сніг та мокрий сніг очікується у центрі (окрім Вінниччини), на півдні та на сході, а на південному сході будуть переважно дощі.

Зауважимо, через сильні морози, які очікують протягом 1–3 лютого, в Україні оголошено червоний рівень небезпеки. Місцями температура повітря опуститься до 30° морозу. Оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.