У Києві в парку "Перемоги" дитина зірвалась з мотузкової траси: що відомо про стан

Дитину доставили до лікарні

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У Києві, в Дніпровському районі, у парку «Перемога» сталася надзвичайна подія — 14-річний хлопчик впав з мотузкової траси. Інцидент стався сьогодні близько 14:40.

Про це повідомили у поліції Києва у соцмережі Facebook.

«В Дніпровському районі Києва 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка наразі встановлює всі обставини інциденту, щоб з’ясувати причини та можливі порушення безпеки на атракціоні.

За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці. Це свідчить про можливі недоліки у забезпеченні безпеки, що призвели до нещасного випадку.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними під час користування атракціонами, дотримуватися правил безпеки, а також повідомляти про всі порушення для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, у Києві під час популярного атракціону-спуску через Дніпро обірвався трос. Спочатку влада повідомила про тіло дівчини, але згодом виявилося, що загинув хлопець.

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