Масований удар по Києву: є влучання у багатоповерхівки і гуртожиток, горять будинки і автомобілі

Атака на Київ 27 грудня. / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Під час масованої атаки на Київ у кількох районах сталося займання багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків палають автомобілі.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«У Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі», — поінформував міський голова.

Реклама

Відомо, що через атаку зруйновані 24-й та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає. Окрім того, повідомив Кличко, виникла пожежа на верхніх поверхах в сусідньому будинку.

Через російську атаку у Дарницькому районі також сталися займання кількох приватних будинків. За словами Кличка, існує загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей. Із цього закладу рятувальники евакуювали десять осіб.

Згодом мер додав, що у Дніпровському районі виникла пожежа у 18-поверховому будинку. Тут тривають пошуково-рятувальні роботи, бо під завалами може бути людина.

«У Дніпровському районі, де БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На п’ятому поверсі під завалами може бути людина», — повідомив Кличко.

Реклама

У цьому районі уламки влучили ще й 25-поверховий будинок. Виникла пожежа на першому-другому поверхах. Також, за словами міського голови, у Дніпровському районі сталося влучання в ДЕПО.

Своєю чергою, очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що загалом наслідки фіксують на локаціях у семи районах столиці. Окрім будинків, горять автомобілі, пошкоджено гаражний кооператив, вибито вікна.

У Солом’янському районі росіяни вдарили по гуртожитку одного з вишів на рівні 9-го поверху. У Деснянському районі пошкоджено 9-поверхівку на рівні першого поверху, а в Шевченківському — виникла пожежа на 10 поверсі житлового будинку.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема, місто атакували балістичні та крилаті ракети. У низці районі столиці після атаки зникло світло, опалення та почалися перебої з постачанням води.

Реклама

Зранку, близько 08:00, у Києві знову пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами, також існувала загроза безпілотників.