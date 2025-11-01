У Києві в неділю очікуються другій рівень небезпеки - що потрібно робити

Погода / © КМДА

У ніч на 2 листопада та вранці в Києві очікується туман, видимість складатиме 200–500 метрів. Це відповідає першому рівню небезпечності — жовтому.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці радять водіям у таких погодних умовах знижувати швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями та уникати різких маневрів на дорозі. При зупинці рекомендується вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам нагадують про необхідність бути уважними і використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману. Через несприятливі погодні умови ситуація на дорогах вимагатиме підвищеної обережності, тому водіїв закликають планувати поїздки заздалегідь.

