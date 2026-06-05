У Києві в моторошній ДТП загинула дитина: що відомо про водія

У Києві сталася моторошна ДТП: авто вилетіло в підземний перехід, є загиблі / © Київська міська прокуратура

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У Києві сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: некерований автомобіль на шаленій швидкості збив людей у підземному переході. Загинуло четверо осіб, серед яких 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Масштабна ДТП сталася на Чоколівському бульварі. За попередніми даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, який приїхав до столиці з Херсонщини, не впорався з керуванням на високій швидкості. Машину викинуло з проїжджої частини прямо у підземний пішохідний перехід, де на той момент перебували люди.

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На місці трагедії від отриманих травм загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Окрім цього, ще троє людей отримали важкі тілесні ушкодження — за їхні життя наразі борються медики.

Кермувальника «Мерседеса» із понівеченого салону авто деблокували рятувальники за допомогою спеціального інструменту. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Понівечена автівка, на якій 49-чоловік спичинив смертельну ДТП / © Київська міська прокуратура

Понівечена автівка, на якій 49-чоловік спичинив смертельну ДТП / © Київська міська прокуратура

Понівечена автівка, на якій 49-чоловік спичинив смертельну ДТП / © Київська міська прокуратура

Що відомо про водія

За даними прокуратури, винуватця ДТП неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких стались цього року.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної автотрощі на Чоколівському бульварі вже розпочато досудове розслідування. Справу відкрили за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

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Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 червня, у Києві сталася смертельна ДТП, відео якої вже з’явилося в Мережі. На кадрах видно, як легковик без гальмування на великій швидкості влітає в людей на тротуарі й буквально заїжджає у підземний пішохідний перехід.

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