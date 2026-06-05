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- Категорія
- Київ
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У Києві в моторошній ДТП загинула дитина: що відомо про водія
У Києві розпочато розслідування масштабної ДТП на Чоколівському бульварі, яка забрала життя чотирьох людей, зокрема 12-річної дитини.
У Києві сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: некерований автомобіль на шаленій швидкості збив людей у підземному переході. Загинуло четверо осіб, серед яких 12-річний хлопчик.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Масштабна ДТП сталася на Чоколівському бульварі. За попередніми даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, який приїхав до столиці з Херсонщини, не впорався з керуванням на високій швидкості. Машину викинуло з проїжджої частини прямо у підземний пішохідний перехід, де на той момент перебували люди.
На місці трагедії від отриманих травм загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Окрім цього, ще троє людей отримали важкі тілесні ушкодження — за їхні життя наразі борються медики.
Кермувальника «Мерседеса» із понівеченого салону авто деблокували рятувальники за допомогою спеціального інструменту. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.
Що відомо про водія
За даними прокуратури, винуватця ДТП неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких стались цього року.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної автотрощі на Чоколівському бульварі вже розпочато досудове розслідування. Справу відкрили за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у п’ятницю, 5 червня, у Києві сталася смертельна ДТП, відео якої вже з’явилося в Мережі. На кадрах видно, як легковик без гальмування на великій швидкості влітає в людей на тротуарі й буквально заїжджає у підземний пішохідний перехід.
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