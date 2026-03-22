У Києві в метро виявили тіло чоловіка — що відомо
У Києві на станції метро «Мінська» помер 64-річний чоловік. За даними поліції, йому стало зле ще на платформі, медики не встигли допомогти.
У Києві на платформі станції метро Мінська виявили тіло чоловіка.
Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.
У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловіку було 64 роки.
«Він зайшов на станцію із дружиною і йому раптово стало зле. Помер до приїзду швидкої», — додали у поліції.
