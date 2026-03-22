ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
1 хв

У Києві в метро виявили тіло чоловіка — що відомо

У Києві на станції метро «Мінська» помер 64-річний чоловік. За даними поліції, йому стало зле ще на платформі, медики не встигли допомогти.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Київське метро Фото ілюстративне / © ТСН

У Києві на платформі станції метро Мінська виявили тіло чоловіка.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловіку було 64 роки.

«Він зайшов на станцію із дружиною і йому раптово стало зле. Помер до приїзду швидкої», — додали у поліції.

Нагадаємо, днями на Тернопільщині стався обвал ґрунту. Внаслідок цього там загинув чоловік. Під завалами опинилися і рятувальники.

Також днями у Києві у вагоні метро сталася бійка між пасажирами. У поїзді, що рухався до станції «Політехнічний інститут» сталася суперечка, яка згодом переросла у взаємний обмін ударами.

Раніше у Києві на станції метро «Хрещатик», біля ескалатора, сталася бійка між пасажирами.

Дата публікації
Кількість переглядів
576
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie