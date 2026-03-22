Київське метро

У Києві на платформі станції метро Мінська виявили тіло чоловіка.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що чоловіку було 64 роки.

«Він зайшов на станцію із дружиною і йому раптово стало зле. Помер до приїзду швидкої», — додали у поліції.

