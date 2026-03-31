Чорно-бура лисиця / © wikipedia

У Києві поліцейські повідомили про підозру жінці через загибель лисиці, яку та утримувала у квартирі. Внаслідок тривалого утримання дикої тварини у непридатних умовах, без належного догляду та ветеринарного контролю, лисиця загинула.

У поліції зазначили, що подія сталася наприкінці грудня минулого року. Тоді під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео про те, що мешканка Оболонського району утримує диких тварин у своїй оселі.

Під час слідчих дій з квартири 55-річної киянки правоохоронці вилучили труп чорно-бурої лисиці.

Згідно з висновками експертизи, тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм. Зокрема, лисиця дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а потім загинула.

Власниці диких тварин загрожує до трьох років позбавлення волі / © Поліція Києва

Крім того, з оселі зоозахисники вилучили вовка, який наразі перебуває у центрі порятунку тварин.

Зараз слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили порушниці про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, що призвело до загибелі тварини. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Жах у Києві: домашній вовк напав на власницю і не пускав її до квартири

Нагадаємо, наприкінці 2025 року у багатоповерхівці на Оболоні в Києві домашній вовк напав на свою власницю, завдавши їй тяжких рваних ран. Тварина тривалий час жила у квартирі в умовах антисанітарії і в неї стався спалах агресії. У Wild Animals Rescue Center звернули увагу, що ця жінка не вперше заводить диких тварин. Так, сім років тому у неї вже вилучали двох вовків Армана та Малиша. Їх полікували і відправили жити за кордон у хороші умови. Після цього киянка знову купила вовка на сайті animal-planet і тепер переживає наслідки.