- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві в квартирі жінки загинула лисиця: що очікує власницю дикої тварини — фото, відео
Тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм, зокрема, лисиця дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а потім загинула.
У Києві поліцейські повідомили про підозру жінці через загибель лисиці, яку та утримувала у квартирі. Внаслідок тривалого утримання дикої тварини у непридатних умовах, без належного догляду та ветеринарного контролю, лисиця загинула.
Про це повідомила поліція Києва.
У поліції зазначили, що подія сталася наприкінці грудня минулого року. Тоді під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео про те, що мешканка Оболонського району утримує диких тварин у своїй оселі.
Під час слідчих дій з квартири 55-річної киянки правоохоронці вилучили труп чорно-бурої лисиці.
Згідно з висновками експертизи, тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм. Зокрема, лисиця дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а потім загинула.
Крім того, з оселі зоозахисники вилучили вовка, який наразі перебуває у центрі порятунку тварин.
Зараз слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили порушниці про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, що призвело до загибелі тварини. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року у багатоповерхівці на Оболоні в Києві домашній вовк напав на свою власницю, завдавши їй тяжких рваних ран. Тварина тривалий час жила у квартирі в умовах антисанітарії і в неї стався спалах агресії. У Wild Animals Rescue Center звернули увагу, що ця жінка не вперше заводить диких тварин. Так, сім років тому у неї вже вилучали двох вовків Армана та Малиша. Їх полікували і відправили жити за кордон у хороші умови. Після цього киянка знову купила вовка на сайті animal-planet і тепер переживає наслідки.