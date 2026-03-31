ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
2 хв

У Києві в квартирі жінки загинула лисиця: що очікує власницю дикої тварини — фото, відео

Тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм, зокрема, лисиця дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а потім загинула.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Чорно-бура лисиця / © wikipedia

У Києві поліцейські повідомили про підозру жінці через загибель лисиці, яку та утримувала у квартирі. Внаслідок тривалого утримання дикої тварини у непридатних умовах, без належного догляду та ветеринарного контролю, лисиця загинула.

Про це повідомила поліція Києва.

У поліції зазначили, що подія сталася наприкінці грудня минулого року. Тоді під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео про те, що мешканка Оболонського району утримує диких тварин у своїй оселі.

Під час слідчих дій з квартири 55-річної киянки правоохоронці вилучили труп чорно-бурої лисиці.

Згідно з висновками експертизи, тварину тривалий час утримували без належного догляду, ветеринарного контролю, вакцинації та без дотримання санітарних норм. Зокрема, лисиця дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а потім загинула.

Власниці диких тварин загрожує до трьох років позбавлення волі / © Поліція Києва

Крім того, з оселі зоозахисники вилучили вовка, який наразі перебуває у центрі порятунку тварин.

Зараз слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили порушниці про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, що призвело до загибелі тварини. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року у багатоповерхівці на Оболоні в Києві домашній вовк напав на свою власницю, завдавши їй тяжких рваних ран. Тварина тривалий час жила у квартирі в умовах антисанітарії і в неї стався спалах агресії. У Wild Animals Rescue Center звернули увагу, що ця жінка не вперше заводить диких тварин. Так, сім років тому у неї вже вилучали двох вовків Армана та Малиша. Їх полікували і відправили жити за кордон у хороші умови. Після цього киянка знову купила вовка на сайті animal-planet і тепер переживає наслідки.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie