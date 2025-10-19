У Києві ускладнено рух транспорту на одному з мостів

Міст Патона у Києві / © УНІАН

У Києві на мосту Патона через обрив контактної мережі тролейбусів було ускладнено рух транспорту в обох напрямках.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

У КМДА уточнили, що пошкодження контактної мережі спричинив негабаритний транспортний засіб.

«З’їзд із мосту в напрямку ст. м. „Либідська“ тимчасово заблокований для тролейбусів маршруту № 43 — вони наразі курсують лише до „Либідської“, — йдеться у повідомленні.

Столична влада просить враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Невдовзі у КМДА повідомили про відновлення руху тролейбусів № 43 у звичному режимі

