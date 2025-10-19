- Дата публікації
У Києві ускладнено рух транспорту на одному з мостів
Пошкодження контактної мережі тролейбусів спричинив негабаритний транспортний засіб.
У Києві на мосту Патона через обрив контактної мережі тролейбусів було ускладнено рух транспорту в обох напрямках.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
У КМДА уточнили, що пошкодження контактної мережі спричинив негабаритний транспортний засіб.
«З’їзд із мосту в напрямку ст. м. „Либідська“ тимчасово заблокований для тролейбусів маршруту № 43 — вони наразі курсують лише до „Либідської“, — йдеться у повідомленні.
Столична влада просить враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
Невдовзі у КМДА повідомили про відновлення руху тролейбусів № 43 у звичному режимі
