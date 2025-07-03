ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4586
Час на прочитання
1 хв

У Києві впали уламки ворожих дронів: що відомо (оновлено)

Уламки дрона упали на відкритій території в Соломʼянському районі Києва.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський безпілотник

Російський безпілотник

Увечері 3 липня під час атаки російських ударних безпілотників у небі над Києвом було збито ворожі дрони.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час оголошеної повітряної тривоги чиновник попередив про загрозу для столиці з боку російських безпілотників.

«Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці», — написав він.

Згодом Тимур Ткаченко повідомив про збиття одного із дронів, уламки якого впали на відкритій території в Соломʼянському районі Києва.

«Попередньо — без наслідків», — зауважив він.

Згодом з’явилася інформація про те, що в Оболонському районі Києва під час атаки дронів сталося займання на даху житлової 16-поверхівки.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, медики та столичні рятувальники, які прибули на виклик, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.

Представники міської влади додали, що атака російських дронів на столицю все ще триває, і закликали киян залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше над Києвом було помічено невстановлений безпілотник, який близько 40 хвилин кружляв над столицею. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie