У Києві впали уламки ворожих дронів: що відомо (оновлено)

Російський безпілотник

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Увечері 3 липня під час атаки російських ударних безпілотників у небі над Києвом було збито ворожі дрони.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час оголошеної повітряної тривоги чиновник попередив про загрозу для столиці з боку російських безпілотників.

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«Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці», — написав він.

Згодом Тимур Ткаченко повідомив про збиття одного із дронів, уламки якого впали на відкритій території в Соломʼянському районі Києва.

«Попередньо — без наслідків», — зауважив він.

Згодом з’явилася інформація про те, що в Оболонському районі Києва під час атаки дронів сталося займання на даху житлової 16-поверхівки.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, медики та столичні рятувальники, які прибули на виклик, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.

Представники міської влади додали, що атака російських дронів на столицю все ще триває, і закликали киян залишатися в укриттях.

Нагадаємо, раніше над Києвом було помічено невстановлений безпілотник, який близько 40 хвилин кружляв над столицею. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом.