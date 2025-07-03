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- Київ
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У Києві впали уламки ворожих дронів: що відомо (оновлено)
Уламки дрона упали на відкритій території в Соломʼянському районі Києва.
Увечері 3 липня під час атаки російських ударних безпілотників у небі над Києвом було збито ворожі дрони.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Під час оголошеної повітряної тривоги чиновник попередив про загрозу для столиці з боку російських безпілотників.
«Є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці», — написав він.
Згодом Тимур Ткаченко повідомив про збиття одного із дронів, уламки якого впали на відкритій території в Соломʼянському районі Києва.
«Попередньо — без наслідків», — зауважив він.
Згодом з’явилася інформація про те, що в Оболонському районі Києва під час атаки дронів сталося займання на даху житлової 16-поверхівки.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, медики та столичні рятувальники, які прибули на виклик, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.
Представники міської влади додали, що атака російських дронів на столицю все ще триває, і закликали киян залишатися в укриттях.
Нагадаємо, раніше над Києвом було помічено невстановлений безпілотник, який близько 40 хвилин кружляв над столицею. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом.