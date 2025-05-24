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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві упали уламки дронів і ракет та спалахнули пожежі: названі райони

Унаслідок російської атаки у кількох районах столиці зафіксоване падіння уламків безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня у Києві зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у Шевченківському та Святошинському районах.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

  • В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети.

  • Моніторингові канали повідомляють про 50 ударних дронів у повітрі, серед них - близько 20 - довкола Києва.

  • У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами - Ткаченко. Інформація про потерпілих встановлюється.

  • Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом.

  • У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.

  • У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків за ще однією адресою.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.

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