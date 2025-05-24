- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 5035
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві упали уламки дронів і ракет та спалахнули пожежі: названі райони
Унаслідок російської атаки у кількох районах столиці зафіксоване падіння уламків безпілотників.
У ніч проти 24 травня у Києві зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у Шевченківському та Святошинському районах.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети.
Моніторингові канали повідомляють про 50 ударних дронів у повітрі, серед них - близько 20 - довкола Києва.
У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами - Ткаченко. Інформація про потерпілих встановлюється.
Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом.
У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок.
У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків за ще однією адресою.
Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.