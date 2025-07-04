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- Київ
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У Києві упали дрони: подробиці
Атака ворога на Київ триває
У Дарницькому районі Києва впав дрон без подальшої детонації.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Будь ласка, не беріть в руки, не несіть додому ані уламки, ані цілі БпЛА. Це може бути небезпечно! Про такі знахідки одразу повідомляйте на лінію 102!
Раніше у Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі.
Водночас є кілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих.
Росіяни вчергове доводять свій статус терористів та злочинців.
Бережіть себе, сьогодні буде довга та складна ніч. Наші захисники роблять все, аби мінімізувати наслідки.
Задонатьте на перевірені збори, це буде найкращою вдячністю.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа