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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1841
Час на прочитання
1 хв

У Києві упали дрони: подробиці

Атака ворога на Київ триває

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Шахед

Шахед / © ТСН.ua

У Дарницькому районі Києва впав дрон без подальшої детонації.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Будь ласка, не беріть в руки, не несіть додому ані уламки, ані цілі БпЛА. Це може бути небезпечно! Про такі знахідки одразу повідомляйте на лінію 102!

  • Раніше у Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі.

  • Водночас є кілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих.

  • Росіяни вчергове доводять свій статус терористів та злочинців. 

  • Бережіть себе, сьогодні буде довга та складна ніч. Наші захисники роблять все, аби мінімізувати наслідки. 

  • Задонатьте на перевірені збори, це буде найкращою вдячністю.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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