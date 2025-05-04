У Києві унаслідок російської атаки постраждав відомий ТРЦ — соцмережі (відео)

Російська атака на Київ 4 травня / © із соцмереж

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Росія атакувала Київ безпілотниками у ніч на 4 травня 2025 року.

У соціальних мережах повідомили, що унаслідок російської атаки на столицю України ушкоджень зазвав ТРЦ “Dream Town”, що на Оболоні.

© із соцмереж

На відповідних фото та відео з місця події видно пожежу та уламки скла.

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Наразі представники влади не інформують про пошкодження торгово-розважального центру.

© із соцмереж

Інформація перевіряється та уточнюється.

У Святошинському районі троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.