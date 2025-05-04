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- Київ
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У Києві унаслідок російської атаки постраждав відомий ТРЦ — соцмережі (відео)
Наразі інформація про пошкодження торгового центру уточнюються.
Росія атакувала Київ безпілотниками у ніч на 4 травня 2025 року.
У соціальних мережах повідомили, що унаслідок російської атаки на столицю України ушкоджень зазвав ТРЦ “Dream Town”, що на Оболоні.
На відповідних фото та відео з місця події видно пожежу та уламки скла.
Наразі представники влади не інформують про пошкодження торгово-розважального центру.
Інформація перевіряється та уточнюється.
У Святошинському районі троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Їм надали допомогу на місці.
Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.