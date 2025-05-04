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- Київ
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У Києві унаслідок російської атаки постраждали діти
Ворог атакував Київ: поранення отримало двоє дітей.
4 травня 2025 року в Оболонському районі Києва внаслідок атаки Росії постраждало двоє дітей 14 та 17 років.
Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
“Одне звернення до медиків у Святошинському районі. Допомогу медики надали на місці”, — додав мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.