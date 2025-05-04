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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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138
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У Києві унаслідок російської атаки постраждали діти

Ворог атакував Київ: поранення отримало двоє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

4 травня 2025 року в Оболонському районі Києва внаслідок атаки Росії постраждало двоє дітей 14 та 17 років.

Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

“Одне звернення до медиків у Святошинському районі. Допомогу медики надали на місці”, — додав мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.

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