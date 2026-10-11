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- Київ
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У Києві уламок дрона поцілив у людину: що відомо (відео)
Внаслідок атаки безпілотникiв на Київ постраждала людина.
У Солом’янському районі Києва уламок російського безпілотника поцілив у людину під час роботи ППО. Її поранено.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Кадри влучання потрапили на відео.
Невідомо, у якому стані перебуває постраждалий.
Інформація про обставини події та стан постраждалого наразі уточнюється.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по човновій станції в Оболонському районі Києва. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, виникла пожежа на площі близько 200 кв. м. Вогонь охопив дерев’яні споруди, сміття та автомобілі, також пошкоджено човни, контейнери й інше майно. Одна яхта перекинулася, а одного з постраждалих госпіталізували. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці тривали роботи з усунення наслідків удару.