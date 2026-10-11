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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1711
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламок дрона поцілив у людину: що відомо (відео)

Внаслідок атаки безпілотникiв на Київ постраждала людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Безпілотник

Безпілотник

У Солом’янському районі Києва уламок російського безпілотника поцілив у людину під час роботи ППО. Її поранено.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Кадри влучання потрапили на відео.

Невідомо, у якому стані перебуває постраждалий.

Інформація про обставини події та стан постраждалого наразі уточнюється.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по човновій станції в Оболонському районі Києва. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, виникла пожежа на площі близько 200 кв. м. Вогонь охопив дерев’яні споруди, сміття та автомобілі, також пошкоджено човни, контейнери й інше майно. Одна яхта перекинулася, а одного з постраждалих госпіталізували. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці тривали роботи з усунення наслідків удару.

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