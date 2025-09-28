- Дата публікації
У Києві уламки збитих дронів впали на житлові будинки в кількох районах — Кличко
У ніч на 28 вересня уламки ворожих БпЛА впали в різних районах столиці, є пошкодження житлових і нежитлових будівель.
Під час чергової повітряної атаки на Київ уламки збитих дронів зафіксували у кількох районах міста.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Солом’янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на дах п’ятиповерхівки та на територію нежитлової забудови.
У Дніпровському районі викликали медиків до житлового будинку. Також зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Голосіївському районах.
У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Усі служби прямують на місце.
Міський голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.