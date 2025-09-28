У Києві уламки збитих дронів впали на житлові будинки в кількох районах — Кличко

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Під час чергової повітряної атаки на Київ уламки збитих дронів зафіксували у кількох районах міста.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Солом’янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на дах п’ятиповерхівки та на територію нежитлової забудови.

У Дніпровському районі викликали медиків до житлового будинку. Також зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Голосіївському районах.

Реклама

У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Усі служби прямують на місце.

Міський голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.