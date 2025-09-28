ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламки збитих дронів впали на житлові будинки в кількох районах — Кличко

У ніч на 28 вересня уламки ворожих БпЛА впали в різних районах столиці, є пошкодження житлових і нежитлових будівель.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Під час чергової повітряної атаки на Київ уламки збитих дронів зафіксували у кількох районах міста.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Солом’янському районі, за попередньою інформацією, уламки впали на дах п’ятиповерхівки та на територію нежитлової забудови.

У Дніпровському районі викликали медиків до житлового будинку. Також зафіксовано падіння уламків у Святошинському та Голосіївському районах.

У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Усі служби прямують  на місце.

Міський голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie