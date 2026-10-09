У Києві уламки збитого дрона впали біля бізнес-центру: подробиці

Атака РФ

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В Києві ввечері 9 жовтня через падіння уламків безпілотника загорілася автівка біля бізнес-центру.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

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Вечірня атака РФ на Київ 9 жовтня — що відомо

За його словами, уламки збитого БпЛА впали на відкриту територію поруч із комерційною будівлею.

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«У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію біля бізнес-центру. Горить автівка. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив мер столиці.

Наразі фахівці уточнюють інформацію щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань.

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Нагадаємо, під час повітряної тривоги 9 жовтня у селищі Софіївська Борщагівка Київської області впали уламки. Внаслідок інциденту на місці події спалахнула локальна пожежа.

Зауважимо, у ніч проти 9 жовтня росіяни завдали удару по складських приміщеннях у Бучанському районі Київщини: атака спричинила пожежу, поранення трьох людей, ще одну жінку шукають під завалами. Наразі вогонь локалізовано.

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