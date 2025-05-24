- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 667
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві уламки дрона впали на торговий центр
У ніч на 24 травня уламки ракет впали на ТРЦ і житловий будинок в Оболонському районі Києва.
У ніч проти 24 травня 2025 року у Києві зафіксоване падіння уламків дронів на торговий центр в Оболонському районі.
Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.
Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.