У Києві уламки дрона впали на торговий центр

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

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У ніч проти 24 травня 2025 року у Києві зафіксоване падіння уламків дронів на торговий центр в Оболонському районі.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

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