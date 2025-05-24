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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
667
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1 хв

У Києві уламки дрона впали на торговий центр

У ніч на 24 травня уламки ракет впали на ТРЦ і житловий будинок в Оболонському районі Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, ДСНС

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня 2025 року у Києві зафіксоване падіння уламків дронів на торговий центр в Оболонському районі.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

  • А також - на житловий будинок на Оболоні. Екстрені служби прямують на місця.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

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