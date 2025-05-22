У Києві уламки дрона впали на території школи: влада про атаку РФ

Збитий безпілотник. / © Associated Press

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Зранку 22 травня росіяни атакували Київ “Шахедами”. Уламки збитого ППО дрона ворожого впали на території школи в одному з районів міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, минулося без постраждалих і займання”, - наголосив чиновник.

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Як повідомлялося, близько 07:40 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу російських безпілотників.

Згодом у Києві сталися вибухи через атаку дронами. В КОВА заявили, що у регіоні працють сили ППО.

Дата публікації 15:31, 19.05.25 Кількість переглядів 77 Наймасовіша атака на Київщину! Будинки не відновити!