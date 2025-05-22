ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламки дрона впали на території школи: влада про атаку РФ

З інформацією місцевої влади, минулося без потерпілих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Збитий безпілотник.

Збитий безпілотник. / © Associated Press

Зранку 22 травня росіяни атакували Київ “Шахедами”. Уламки збитого ППО дрона ворожого впали на території школи в одному з районів міста.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, минулося без постраждалих і займання”, - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, близько 07:40 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу російських безпілотників.

Згодом у Києві сталися вибухи через атаку дронами. В КОВА заявили, що у регіоні працють сили ППО.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie