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- Київ
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У Києві уламки дрона впали на території школи: влада про атаку РФ
З інформацією місцевої влади, минулося без потерпілих.
Зранку 22 травня росіяни атакували Київ “Шахедами”. Уламки збитого ППО дрона ворожого впали на території школи в одному з районів міста.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, минулося без постраждалих і займання”, - наголосив чиновник.
Як повідомлялося, близько 07:40 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу російських безпілотників.
Згодом у Києві сталися вибухи через атаку дронами. В КОВА заявили, що у регіоні працють сили ППО.