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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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445
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У Києві уламки дрона влучили у будинок: людей просять не наближатися до локації

У ніч на 24 травня уламки дрона влучили у житловий будинок в Оболонському районі Києва, на місці працюють екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, ДСНС

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня 2025 року Оболонь та вся столиця знову опинилася під російською атакою.

Про це інформує очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у повідомленні у соцмережах.

Уламки дрона влучили у будинок в Оболонському районі.

Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває рятувальна операція. Найближчу годину на локації працюватимуть вибухотехніки та слідчо-оперативні групи — просимо мешканців не наближатися до зони ураження.

  • Штаб допомоги розгортаємо на базі Ліцею №20 за адресою: проспект Оболонський, 32-Б.

  • У штабі можна буде отримати консультації, підтримку та необхідну допомогу.

  • Влада на зв’язку через гарячу лінію за номерами:  066 356 35 20 та 044 334 61 02.

“Ситуація під контролем — будемо оперативно інформувати про всі подальші дії. Бережіть себе та своїх близьких”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

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