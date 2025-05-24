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- Київ
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У Києві уламки дрона влучили у будинок: людей просять не наближатися до локації
У ніч на 24 травня уламки дрона влучили у житловий будинок в Оболонському районі Києва, на місці працюють екстрені служби.
У ніч проти 24 травня 2025 року Оболонь та вся столиця знову опинилася під російською атакою.
Про це інформує очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у повідомленні у соцмережах.
Уламки дрона влучили у будинок в Оболонському районі.
Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває рятувальна операція. Найближчу годину на локації працюватимуть вибухотехніки та слідчо-оперативні групи — просимо мешканців не наближатися до зони ураження.
Штаб допомоги розгортаємо на базі Ліцею №20 за адресою: проспект Оболонський, 32-Б.
У штабі можна буде отримати консультації, підтримку та необхідну допомогу.
Влада на зв’язку через гарячу лінію за номерами: 066 356 35 20 та 044 334 61 02.
“Ситуація під контролем — будемо оперативно інформувати про всі подальші дії. Бережіть себе та своїх близьких”, — йдеться у повідомленні.
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