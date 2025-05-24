У Києві уламки дрона влучили у будинок: людей просять не наближатися до локації

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

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У ніч проти 24 травня 2025 року Оболонь та вся столиця знову опинилася під російською атакою.

Про це інформує очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у повідомленні у соцмережах.

Уламки дрона влучили у будинок в Оболонському районі.

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Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває рятувальна операція. Найближчу годину на локації працюватимуть вибухотехніки та слідчо-оперативні групи — просимо мешканців не наближатися до зони ураження.

Штаб допомоги розгортаємо на базі Ліцею №20 за адресою: проспект Оболонський, 32-Б.

У штабі можна буде отримати консультації, підтримку та необхідну допомогу.

Влада на зв’язку через гарячу лінію за номерами: 066 356 35 20 та 044 334 61 02.

“Ситуація під контролем — будемо оперативно інформувати про всі подальші дії. Бережіть себе та своїх близьких”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.

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