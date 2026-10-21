ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У Києві уламки БпЛА впали на автомобілі: що відомо про наслідки атаки

У Києві зафіксували падіння російських безпілотників у двох районах столиці. У Деснянському районі під ударом опинилися припарковані автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння безпілотників у Деснянському та Солом'янському районах. В одному з районів БпЛА впав на припарковані автомобілі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на припарковані автомобілі.

На місце події прямують екстрені служби.

Водночас у Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території.

За попередньою інформацією, загоряння там не виникло.

Інформації про можливих постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше йшлося про про те, що кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie