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- Київ
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У Києві уламки БпЛА впали на автомобілі: що відомо про наслідки атаки
У Києві зафіксували падіння російських безпілотників у двох районах столиці. У Деснянському районі під ударом опинилися припарковані автомобілі.
У Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння безпілотників у Деснянському та Солом'янському районах. В одному з районів БпЛА впав на припарковані автомобілі.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, у Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на припарковані автомобілі.
На місце події прямують екстрені служби.
Водночас у Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території.
За попередньою інформацією, загоряння там не виникло.
Інформації про можливих постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що раніше йшлося про про те, що кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані