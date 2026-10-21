У Києві уламки БпЛА впали на автомобілі: що відомо про наслідки атаки

Дрон / © ТСН.ua

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У Києві внаслідок російської атаки зафіксували падіння безпілотників у Деснянському та Солом'янському районах. В одному з районів БпЛА впав на припарковані автомобілі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

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За його словами, у Деснянському районі зафіксували падіння безпілотника на припарковані автомобілі.

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На місце події прямують екстрені служби.

Водночас у Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території.

За попередньою інформацією, загоряння там не виникло.

Інформації про можливих постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюються.

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Нагадаємо, що раніше йшлося про про те, що кількість постраждалих від атаки на Київ зросла: троє людей у тяжкому стані

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