- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві тимчасово зупинено фунікулер: чому так трапилось
Київський фунікулер призупинили, через складну ситуацію.
У Києві тимчасово зупинено фунікулер через стабілізаційне відключення електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.
«У зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер. Після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Що відомо про київський фунікулер
Київський фунікулер був відкритий 7 травня 1905 року. Він з’єднує історичний район столиці — Поділ із верхньою частиною міста. Фунікулер працює на канатній тязі з двома вагончиками, які рухаються одночасно у протилежних напрямках.
За понад століття існування він три рази зазнавав капітальних оновлень — у 1928, 1958 та 1984 роках.
Київський фунікулер — не лише транспортний засіб, а й історична пам’ятка, яку щодня використовують сотні киян і туристів, а також один із небагатьох таких фунікулерів у Європі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у багатьох регіонах України наразі діють графіки відключення електроенергії.