У Києві тимчасово зупинено фунікулер: чому так трапилось

Фунікулер у Києві / © Pixabay

У Києві тимчасово зупинено фунікулер через стабілізаційне відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

«У зв’язку зі стабілізаційним відключенням електроенергії тимчасово не працює фунікулер. Після відновлення подачі напруги його роботу відновлять у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про київський фунікулер

Київський фунікулер був відкритий 7 травня 1905 року. Він з’єднує історичний район столиці — Поділ із верхньою частиною міста. Фунікулер працює на канатній тязі з двома вагончиками, які рухаються одночасно у протилежних напрямках.

За понад століття існування він три рази зазнавав капітальних оновлень — у 1928, 1958 та 1984 роках.

Київський фунікулер — не лише транспортний засіб, а й історична пам’ятка, яку щодня використовують сотні киян і туристів, а також один із небагатьох таких фунікулерів у Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у багатьох регіонах України наразі діють графіки відключення електроенергії.