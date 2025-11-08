ТСН у соціальних мережах

У Києві триває атака дронів: сили ППО працюють

У небі над Києвом триває загроза атаки дронів.

ППО

ППО / © tsn.ua

У небі над Києвом триває загроза ударних БпЛА: можлива робота сил протиповітряної оборони.

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до офіційного відбою тривоги. Сили ППО працюють над ліквідацією ворожої загрози в повітряному просторі.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

