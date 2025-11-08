- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві триває атака дронів: сили ППО працюють
У небі над Києвом триває загроза атаки дронів.
У небі над Києвом триває загроза ударних БпЛА: можлива робота сил протиповітряної оборони.
Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до офіційного відбою тривоги. Сили ППО працюють над ліквідацією ворожої загрози в повітряному просторі.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.