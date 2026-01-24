ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
772
Час на прочитання
1 хв

У Києві — екстрені відключення після атаки РФ: який район постраждав найбільше

Наразі у Києві графіки відключень не працюють через аварійну ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Київ

Київ / © Associated Press

У Києві у наслідок масованої атаки РФ тимчасово залишилися без електропостачання близько 88 тис. родин, найбільше постраждав Деснянський район.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що через пошкодження енергетичної інфраструктури частина житлових будинків у Деснянському районі залишилася без світла. В першу чергу енергетики відновлюють електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

«І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

У міських службах зазначили, що погодні умови ускладнюють роботи, однак аварійні бригади працюють безперервно. «Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки», — повідомили енергетики.

Також у столиці тривають екстрені відключення електроенергії, при цьому стабілізаційні графіки тимчасово не застосовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 24 січня Росія завдала масованого удару по містах України.

Дата публікації
Кількість переглядів
772
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie