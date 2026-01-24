У Києві — екстрені відключення після атаки РФ: який район постраждав найбільше

Київ / © Associated Press

Реклама

У Києві у наслідок масованої атаки РФ тимчасово залишилися без електропостачання близько 88 тис. родин, найбільше постраждав Деснянський район.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що через пошкодження енергетичної інфраструктури частина житлових будинків у Деснянському районі залишилася без світла. В першу чергу енергетики відновлюють електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

Реклама

«І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики. Насамперед повертаємо живлення обʼєктам критичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

У міських службах зазначили, що погодні умови ускладнюють роботи, однак аварійні бригади працюють безперервно. «Погода заважає, але бригади працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки», — повідомили енергетики.

Також у столиці тривають екстрені відключення електроенергії, при цьому стабілізаційні графіки тимчасово не застосовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 24 січня Росія завдала масованого удару по містах України.