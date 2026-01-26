У Києві таксист зламав щелепу пасажирці, якій стало зле (фото)

Таксист, який побив пасажирку в Києві / © Колаж

Київські правоохоронці завершили розслідування нападу водія таксі на пасажирку. За конфлікт через забруднений салон молодику загрожує до трьох років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, 27-річній пасажирці раптово стало зле під час руху, її знудило. Замість допомоги, водій відреагував спалахом люті: він силоміць виставив киянку з салону та двічі кулаком вдарив її в обличчя.

Медики виявили у постраждалої перелом щелепи та забої.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника — ним виявився 24-річний місцевий житель.

Слідчі оголосили таксисту про підозру у скоєні злочину за статтею про умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо водія до суду. Фігуранту загрожує до трьох років за ґратами.

До слова, влітку 2025 року в Києві 63-річному водію таксі Bolt повідомили про підозру за напад на співачку Тоню Матвієнко. Інцидент стався на Печерську: під час конфлікту чоловік кілька разів ударив артистку та втік. Поліція розшукала фігуранта і йому загрожує до одного року виправних робіт за умисне легке тілесне ушкодження.