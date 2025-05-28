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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

У Києві таксист вигнав пасажирів через манікюр у хлопця

У Києві таксист вигнав із салону авто помічника нардепа через манікюр на пальцях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Скандал через сексуальну орієнтацію у Києві

Скандал через сексуальну орієнтацію у Києві / © pixabay.com

У Києві таксист відмовився везти хлопця та його друзів через лак на нігтях. Конфлікт стався між таксистом та Олегом Максим’яком — помічником народної депутатки Марії Мезенцевої.

Про це розповів сам Максим’як у соцмережі Х.

«Водій таксі відмовився везти нас з друзями через мій манікюр та почав розпитувати мене про сексуальну орієнтацію, після чого попросив нас вийти з авто», — зазначив він.

У коментарях Олег уточнив, що водій побачив його нігті, бо він був змушений сісти на переднє місце, адже друзі сідали позаду з пакетами.

«Питання про нігті прилетіло через 20 секунд після того як я сів… чого він звернув увагу на це? Хтозна, може є якісь психологічні проблеми», — додав Максим’як.

Фото свого манікюру, яке опублікував Максим’як

Фото свого манікюру, яке опублікував Максим’як

За його словами, компанія таксі швидко зорієнтувалася й надала пасажирам іншу машину.

Раніше повідомлялося, що у Києві ТЦК прийшли на захід ЛГБТК+ спільноти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
312
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