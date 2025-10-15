ТСН у соціальних мережах

Київ
710
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Росія атакує з Азовського моря, а також дронами — напрямок на Кам’янське та Київ.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тривога

Тривога / © tsn.ua

Ввечері 15 жовтня 2025 року на території України фіксується висока активність ворожих ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також тактичної авіації.

Про це оперативно інформують Повітряні сили ЗС України.

Основні напрямки руху ударних БпЛА (станом на 22:13 — 23:02):

  1. Київщина. Фіксується загроза ударних БпЛА у Броварському районі. Пізніше було зафіксовано рух БпЛА на Київ з північного-сходу.

  2. Схід і центр. Групи ворожих БпЛА перебувають на південному сході Харківщини та на сході Полтавщини, рухаючись західним курсом.

  3. Північ. БпЛА зафіксовано в центрі Чернігівщини (рух на захід і південь) та в центрі Сумщини (курс південно-західний).

  4. Дніпропетровщина. Зафіксовано ворожий БпЛА в напрямку міста Кам’янське зі сходу.

  5. Розвідувальні БпЛА працюють у районі Запоріжжя.

Близько 22:37 було оголошено про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Громадян закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правил «двох стін» під час оголошення повітряної тривоги. Також станом на 23:04 карта повітрної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги / © Скріншот

Карта повітряної тривоги / © Скріншот

Нагадаємо, керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів президентові Володимиру Зеленському про плани Росії щодо подальшого військового використання території Білорусі.

