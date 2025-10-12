- Дата публікації
У Києві та області оголошена повітряна тривога: яка причина
Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Зранку 12 жовтня 2025 року, у Києві та інших областях оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА.
Про це повідомили КМДА та Київська військова адміністрація у Telegram.
«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в неділю, 12 жовтня, російські війська завдали цілеспрямованого удару по об’єктах енергетики, вся Донецька область залишилася без електропостачання.
