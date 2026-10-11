У Києві та області запровадили екстрені відключення світла: що відомо

Відключення світла у Києві 11 жовтня

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У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Обмеження застосували за командою НЕК «Укренерго».

Про це повідомили у ДТЕК.

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«Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють», — повідомили у компанії.

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У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни в ситуації повідомлятимуть додатково.

Раніше ми писали, чому Київ опинився на межі блекауту вже у жовтні.

Нагадаємо, Віталій Кличко в інтерв’ю AFP заявив, що через посилення російських обстрілів Київ фактично живе в режимі виживання. Він порадив киянам за можливості тимчасово виїхати зі столиці.

Згодом Кличко пояснив свої слова про виїзд мешканців із Києва.

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