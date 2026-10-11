ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області запровадили екстрені відключення світла: що відомо

У Києві розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Графіки відключень світла наразі не діють.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла у Києві 11 жовтня

Відключення світла у Києві 11 жовтня

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Обмеження застосували за командою НЕК «Укренерго».

Про це повідомили у ДТЕК.

«Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють», — повідомили у компанії.

У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни в ситуації повідомлятимуть додатково.

Раніше ми писали, чому Київ опинився на межі блекауту вже у жовтні.

Нагадаємо, Віталій Кличко в інтерв’ю AFP заявив, що через посилення російських обстрілів Київ фактично живе в режимі виживання. Він порадив киянам за можливості тимчасово виїхати зі столиці.

Згодом Кличко пояснив свої слова про виїзд мешканців із Києва.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie