ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
805
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області виникли перебої зі світлом

Вибухи пролунали у Києві та області, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У Києві та області виникли перебої зі світлом

© Unsplash

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та області спостерігаються перебої зі світлом через російську атаку.

Столичні пабліки наповнились повідомленнямии від громадян, що поскаржились на перепади напруги та перебої зі світлом.

У ДТЕК повідомили, що у Києві застосовані екстрені відключення світла через російську атаку. Графіки наразі не діють.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.

Унаслідок удару РФ загинули троє людей, щонайменше чотири людини отримали поранення.

За даними ОВА наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах Київської області. На місцях працюють усі екстрені служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
805
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie