У Києві та області виникли перебої зі світлом
Вибухи пролунали у Києві та області, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням.
У Києві та області спостерігаються перебої зі світлом через російську атаку.
Столичні пабліки наповнились повідомленнямии від громадян, що поскаржились на перепади напруги та перебої зі світлом.
У ДТЕК повідомили, що у Києві застосовані екстрені відключення світла через російську атаку. Графіки наразі не діють.
Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.
Унаслідок удару РФ загинули троє людей, щонайменше чотири людини отримали поранення.
За даними ОВА наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах Київської області. На місцях працюють усі екстрені служби.