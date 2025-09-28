ТСН у соціальних мережах

У Києві та області повітряна тривога: яка загроза

Через загрозу атаки «Шахедами» слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та області повітряна тривога. Армія РФ атакує ударними БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Бровари — ударний БпЛА у напрямку міста», — написали у ПС ЗСУ.

Станом на 14:05 «почервоніли» такі райони:

  • Вишгородський

  • Обухівський

  • Броварський

  • Бориспільський

Згодом про небезпеку попередили й мешканців Чернігівської області.

