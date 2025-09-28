- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
У Києві та області повітряна тривога: яка загроза
Через загрозу атаки «Шахедами» слід перебувати в укриттях.
У Києві та області повітряна тривога. Армія РФ атакує ударними БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Бровари — ударний БпЛА у напрямку міста», — написали у ПС ЗСУ.
Станом на 14:05 «почервоніли» такі райони:
Вишгородський
Обухівський
Броварський
Бориспільський
Згодом про небезпеку попередили й мешканців Чернігівської області.
Новина доповнюється