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У Києві та області оголошено повітряну тривогу: що загрожує
Існує загроза застосування балістичного озброєння.
За пів години до опівночі в неділю, 13 квітня, у Києві та Київській області пролунали сирени повітряної тривоги.
У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні КМДА.
У Київській обласній військовй адміністрації обмежилися лише повідомленням про оголошену повітряну тривогу.
Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми.