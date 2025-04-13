У Києві та області оголошено повітряну тривогу: що загрожує

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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За пів години до опівночі в неділю, 13 квітня, у Києві та Київській області пролунали сирени повітряної тривоги.

У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні КМДА.

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У Київській обласній військовй адміністрації обмежилися лише повідомленням про оголошену повітряну тривогу.

Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми.