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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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183
Час на прочитання
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У Києві та області оголошено повітряну тривогу: що загрожує

Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

За пів години до опівночі в неділю, 13 квітня, у Києві та Київській області пролунали сирени повітряної тривоги.

У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні КМДА.

У Київській обласній військовй адміністрації обмежилися лише повідомленням про оголошену повітряну тривогу.

Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми.

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