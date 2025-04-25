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- Київ
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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: у чому причина
На Київщині пориви вітру сягатимуть швидкості 15-20 м/с.
Увечері п’ятниці, 25 квітня, у місті Києві та Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
У КМДА опублікували поради фахівців під час сильного вітру:
щільно зачиняти вікна;
прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Мешканців Києва закликають повідомляти про падіння дерев та зламані гілки до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» або, у разі загрози для життя, до рятувальників.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що 25 квітня Україну накриє негода, яка охопить насамперед західні, північні та центральні області, де очікуються грози та зливи.