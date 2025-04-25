У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: у чому причина

Київ / © УНІАН

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Увечері п’ятниці, 25 квітня, у місті Києві та Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 квітня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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У КМДА опублікували поради фахівців під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Мешканців Києва закликають повідомляти про падіння дерев та зламані гілки до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» або, у разі загрози для життя, до рятувальників.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що 25 квітня Україну накриє негода, яка охопить насамперед західні, північні та центральні області, де очікуються грози та зливи.