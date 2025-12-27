У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки на 28 грудня: яка причина

Хуртовина та ожеледиця на дорогах / © pixabay.com

У Києві та області у неділю, 28 грудня, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram та поперерджає про про небезпечні метеорологічні явища.

На Київщині хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

28 грудня пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.