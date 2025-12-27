- Дата публікації
-
- Київ
- 862
- 1 хв
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки на 28 грудня: яка причина
Мешканців столичного регіону поперерджають про про небезпечні метеорологічні явища.
У Києві та області у неділю, 28 грудня, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram та поперерджає про про небезпечні метеорологічні явища.
На Київщині хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.
28 грудня пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; на дорогах ожеледиця.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.