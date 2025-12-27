ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
862
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки на 28 грудня: яка причина

Мешканців столичного регіону поперерджають про про небезпечні метеорологічні явища.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Хуртовина та ожеледиця на дорогах

Хуртовина та ожеледиця на дорогах / © pixabay.com

У Києві та області у неділю, 28 грудня, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram та поперерджає про про небезпечні метеорологічні явища.

На Київщині хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

28 грудня пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у січні.

Дата публікації
Кількість переглядів
862
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie