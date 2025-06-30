У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

У Києві очікується сильний вітер — 15-20 м/с / © pixabay.com

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У Києві та Київській області у понеділок, 30 червня, оголошено перший рівень небезпеки. Причина — небезпечні метеорологічні явища у регіоні.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 червня пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

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Поради фахівців під час сильного вітру

Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044 272 4018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044 430 3713 (телефон КАРС).

У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

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У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у столиці та на Київщині у понеділок, 30 червня, очікується мінлива хмарність. Місцями — короткочасний дощ, а в області — навіть грози.