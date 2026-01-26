У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки 27 січня: яка причина

Ожеледиця на дорогах

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Telegram.

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ.

«27 січня ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпеки, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища / © Укргідрометцентр

Прогноз на 27-31 січня

У Києві та області 27-31 січня Укргідрометцентр прогнозує мінливу загалом теплу як для цієї пори погоду. Такою її формуватимуть вологі повітряні маси з південних напрямків та область зниженого тиску. Така ситуація зумовить захмарене небо та змішану фазу опадів (мокрий сніг і дощ) від невеликих до помірних за інтенсивністю.

Графік прогнозу для Києва / © Укргідрометцентр

Упродовж 27-29 січня менше морозу і більше відлиги, досить плавний хід температури від ночі до дня. Із небезпечних явищ — місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 30-31 січня невеликий та помірний сніг.

Температура 30 січня упродовж доби по області 1-6°, місцями до 10° морозу, у столиці 3-5° морозу; 31 січня стане морозніше: по області вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу, у столиці вночі близько 10° морозу, вдень 6-8° морозу.

