ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області очікується небезпечна погода 17 вересня: подробиці

За прогнозами Укргідрометцентру, 17 вересня у Києві та області очікується погіршення погоди.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Погода у Києві 17 вересня

Погода у Києві 17 вересня / © ТСН

У Києві та області 17 вересня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Прогнозуються дощі та оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода у Києві та області 17 вересня буде хмарною з проясненнями, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Температура повітря на Київщині вдень становитиме +15+20 градусів, у столиці очікуються +15+17 градусів.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств», — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, за прогнозом від Наталки Діденко, погода в Україні 17 вересня розділиться: в одній частині буде прохолодно та дощитиме, а в іншій — тепло і сонячно. Зокрема, різке похолодання та дощі прогнозуються у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie