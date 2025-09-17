У Києві та області очікується небезпечна погода 17 вересня: подробиці

Погода у Києві 17 вересня / © ТСН

У Києві та області 17 вересня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Прогнозуються дощі та оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода у Києві та області 17 вересня буде хмарною з проясненнями, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Температура повітря на Київщині вдень становитиме +15+20 градусів, у столиці очікуються +15+17 градусів.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств», — попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, за прогнозом від Наталки Діденко, погода в Україні 17 вересня розділиться: в одній частині буде прохолодно та дощитиме, а в іншій — тепло і сонячно. Зокрема, різке похолодання та дощі прогнозуються у Києві.