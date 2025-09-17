- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та області очікується небезпечна погода 17 вересня: подробиці
За прогнозами Укргідрометцентру, 17 вересня у Києві та області очікується погіршення погоди.
У Києві та області 17 вересня очікуються небезпечні метеорологічні явища. Прогнозуються дощі та оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода у Києві та області 17 вересня буде хмарною з проясненнями, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Температура повітря на Київщині вдень становитиме +15+20 градусів, у столиці очікуються +15+17 градусів.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств», — попередили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, за прогнозом від Наталки Діденко, погода в Україні 17 вересня розділиться: в одній частині буде прохолодно та дощитиме, а в іншій — тепло і сонячно. Зокрема, різке похолодання та дощі прогнозуються у Києві.