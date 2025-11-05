У Києві та області оголошено I рівень небезпеки – подробиці

Туман / © Pixabay

В Києві та на території Київської області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Telegram.

За прогнозом синоптиків, увечері 5 листопада, вночі та вранці 6 листопада очікується густий туман із видимістю від 200 до 500 метрів — рівень небезпеки — I (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, особливо на заміських трасах і в ранкові години пік. Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватись дистанції та зменшити швидкість.

Рятувальники також нагадують, що під час туману слід увімкнути ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі, уникати різких маневрів і не залишати транспорт на узбіччях без габаритних вогнів.

