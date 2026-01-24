ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2849
Час на прочитання
1 хв

У Києві та області лунають вибухи: регіон під атакою БпЛА

Кілька груп ударних безпілотників рухаються у напрямку столиці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи у Києві

Вибухи у Києві / © Getty Images

У Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

Повідомляється, що у столиці та області працюють сили протиповітряної оборони.

«Наразі кілька груп ворожих дронів рухаються в напрямку столиці», — повідомили у КМВА.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
2849
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie