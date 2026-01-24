- Дата публікації
У Києві та області лунають вибухи: регіон під атакою БпЛА
Кілька груп ударних безпілотників рухаються у напрямку столиці.
У Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.
Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.
Повідомляється, що у столиці та області працюють сили протиповітряної оборони.
«Наразі кілька груп ворожих дронів рухаються в напрямку столиці», — повідомили у КМВА.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.