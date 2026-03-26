У Києві та області фіксують перебої зі світлом: що відомо про відключення

Відключення світла / © Associated Press

На лівому березі столиці, а також у частині Київської області зафіксовано перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє «Суспільне».

Окрім цього, проблеми зі світлом виникли у Броварському та Бориспільському районах. Наразі енергетики з’ясовують причини знеструмлення та працюють над відновленням стабільної роботи мережі. Інформація щодо масштабів відключень та термінів повернення живлення уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок масованих атак РФ станом на ранок 26 березня є знеструмлення в кількох областях України. Найскладніша ситуація — на Одещині та Чернігівщині.