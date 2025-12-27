Відключення світла у Києві та Київській області / © Associated Press

Сьогодні, 27 грудня, у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.

Про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«Станом на 15:00 у Києві та Київській області знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. Також через російські атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в інших регіонах», — повідомив в.о. міністра.

Наприклад, на Чернігівщині без світла залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Водночас, Некрасов запевнив, що об’єднана енергосистема України залишається цілісною та продовжує працювати. Для балансування енергосистеми використовується імпорт електрики та застосовується обмеження споживання.

«Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги», — додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Окупанти запустили десять «Кинджалів», пів тисячі дронів та десятки ракет.

Внаслідок атаки у столиці одна людина загинула. Ще 28 людей отримали поранення.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що якщо РФ влаштує блекаут у Києві, то отримає у відповідь блекаут у Москві.