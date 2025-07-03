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У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки: яка причина
У столичному регіоні 4 липня прогнозуються короткочасні дощі, грози, град. Синоптики пояснили, як негода може вплинути на транспорт та роботу підприємств.
У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.
«Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва. У другій половині дня 4 липня з утриманням вночі 05 липня грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий», — зазначили в Укргідрометцентрі.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
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