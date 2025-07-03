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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

У столичному регіоні 4 липня прогнозуються короткочасні дощі, грози, град. Синоптики пояснили, як негода може вплинути на транспорт та роботу підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища / © Pixabay

У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.

«Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва. У другій половині дня 4 липня з утриманням вночі 05 липня грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / © Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / © Укргідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, до України повертається спека.

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