У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Небезпечні метеорологічні явища / © Pixabay

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У Києві та області 4 липня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.

«Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що температура вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва. У другій половині дня 4 липня з утриманням вночі 05 липня грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / © Укргідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, до України повертається спека.

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