Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза

Київ — в районі міста ворожий безпілотник.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві та низці оголошена у суботу, 15 листопада, оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні Сили України у Telegram.

  • Увага! Київ — в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

  • Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

Раніше повідомлялось, що ворог хоче паралізувати залізницю. Росія завдала понад 800 ударів, намагаючись зупинити ключову артерію країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
266
