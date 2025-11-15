- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза
Київ — в районі міста ворожий безпілотник.
У Києві та низці оголошена у суботу, 15 листопада, оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні Сили України у Telegram.
Увага! Київ — в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Раніше повідомлялось, що ворог хоче паралізувати залізницю. Росія завдала понад 800 ударів, намагаючись зупинити ключову артерію країни.