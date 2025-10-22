ТСН у соціальних мережах

Київ
586
1 хв

У Києві та низці областей знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 22 жовтня

Повітряна тривога увечері 22 жовтня / © tsn.ua

У Києві пізно увечері, 22 жовтня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — попередили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За інформацією моніторингових чатів, станом на 22:57 чотири «Шахеди» заходять на Київ через Бровари.

У Повітряних силах попередили, що «Шахеди» рухаються:

  • в напрямку м.Київ з півночі

  • в напрямку м.Бровари

  • а також на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

За словами місцевих мешканців, приблизно о 23:05 у Києві було чутно вибухи.

Повітряна тривога, крім Києва, лунає на півночі Київщини, у Чернігівській, частково Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, на Донбасі, а також Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

Карта повітряних тривог станом на 22:55

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Внаслідок атаки постраждали 30 людей, серед них — 5 дітей.

Також страшна трагедія сталася у селі Погреби під Києвом. Там Росія вбила в одному будинку молоду жінку, немовля і 12-річну дівчинку.

586
