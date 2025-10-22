- Дата публікації
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: маршрут "Шахедів"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві пізно увечері, 22 жовтня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — попередили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА).
За інформацією моніторингових чатів, станом на 22:57 чотири «Шахеди» заходять на Київ через Бровари.
У Повітряних силах попередили, що «Шахеди» рухаються:
в напрямку м.Київ з півночі
в напрямку м.Бровари
а також на Херсонщині, курс на Миколаївщину.
За словами місцевих мешканців, приблизно о 23:05 у Києві було чутно вибухи.
Повітряна тривога, крім Києва, лунає на півночі Київщини, у Чернігівській, частково Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, на Донбасі, а також Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня та вранці російські війська масовано атакували Київ. Внаслідок атаки постраждали 30 людей, серед них — 5 дітей.
Також страшна трагедія сталася у селі Погреби під Києвом. Там Росія вбила в одному будинку молоду жінку, немовля і 12-річну дівчинку.