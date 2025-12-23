ТСН у соціальних мережах

Київ
526
1 хв

У Києві та низці областей знов оголошено тривогу: що відомо

Зокрема, існує загроза безпілотників.

Олена Капнік
Метро.

Метро. / © Associated Press

У вівторок, 23 грудня, у Києві знову оголошено повітряну тривогу. Існує загроза безпілотників.

Про це повідомили ПС та у пресслужбі КМВА.

“У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново перейти до укриття цивільного захисту”, - наголосили у військовій адміністрації.

Зауважимо, що тривога частково охопила кілька областей України. Зокрема, Житомирську, Чернігівську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Дніпропетровську.

За даними військових, існує загроза БпЛа у кількох областях, окрім того повідомлялося про пуски швидкісних цілей. Крім того, о 14:50 з’явилося попередження про ракетну небезпека по південному напрямку.

Мапа тривог станом на 14:40 вівторка, 23 грудня.

Мапа тривог станом на 14:40 вівторка, 23 грудня.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами. Загалом, росіяни запустили 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Сили ППО знищили 621 повітряну ціль.

526
