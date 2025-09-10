ТСН у соціальних мережах

Київ
866
У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога — що загрожує

Зокрема, у Києві оголошена повітряна тривога. КМДА закликає всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Віра Хмельницька
У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога — що загрожує

Повітряна тривога у столиці / © ТСН

Загроза балістики спричинила повітряну тривогу у Києві та низці областей України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України ввечері 10 вересня.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку!» — повідомляють там.

Про небезпеку попереджають і в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає влада.

Нагадаємо, того ж вечора, 10 веремня, групи БпЛА зафіксовано у напрямку Чернігівщини, Миколаївщини, Запоріжжя та в інших регіонах України.

866
