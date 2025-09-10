- Дата публікації
У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога — що загрожує
Зокрема, у Києві оголошена повітряна тривога. КМДА закликає всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Загроза балістики спричинила повітряну тривогу у Києві та низці областей України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України ввечері 10 вересня.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку!» — повідомляють там.
Про небезпеку попереджають і в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає влада.
Нагадаємо, того ж вечора, 10 веремня, групи БпЛА зафіксовано у напрямку Чернігівщини, Миколаївщини, Запоріжжя та в інших регіонах України.